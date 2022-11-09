Я проснулся весь в цветах. Романтичного грабителя задержали на юге Петербурга

На видео попало, как он схватил вазу с 50 алыми розами и убежал. Продавщица бросилась за грабителем, но не догнала. Тогда она вернулась и нажала на тревожную кнопку.

В торговый павильон на проспекте Стачек неизвестный, чуть пошатываясь, вошел накануне ночью, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии.

Миллион алых роз не унес, но вазу прихватил. В Кировском районе Петербурга задержали грабителя цветочного магазина.

Наряд Росгвардии прибыл на место, отсмотрел видео и составил описание, которые было разослано всем дежурным патрулям вневедомственной охраны.

Подозреваемого, 32-летнего петербуржца, нашли около пяти дня на том же проспекте Стачек. Он рассказал, что ничего не помнит, но проснулся в цветах.



Выяснилось, что до дома мужчина донес 49 роз. Одну либо потерял, либо подарил по дороге домой.



Подозреваемого доставили в 31 отдел полиции, где выяснилось, что он ранее был судим за кражу, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

