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    Я проснулся весь в цветах. Романтичного грабителя задержали на юге Петербурга

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    Миллион алых роз не унес, но вазу прихватил. В Кировском районе Петербурга задержали грабителя цветочного магазина.

    В торговый павильон на проспекте Стачек неизвестный, чуть пошатываясь, вошел накануне ночью, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии.

    На видео попало, как он схватил вазу с 50 алыми розами и убежал. Продавщица бросилась за грабителем, но не догнала. Тогда она вернулась и нажала на тревожную кнопку.

    Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

    Наряд Росгвардии прибыл на место, отсмотрел видео и составил описание, которые было разослано всем дежурным патрулям вневедомственной охраны.

    Подозреваемого, 32-летнего петербуржца, нашли около пяти дня на том же проспекте Стачек. Он рассказал, что ничего не помнит, но проснулся в цветах.

    Выяснилось, что до дома мужчина донес 49 роз. Одну либо потерял, либо подарил по дороге домой.

    Подозреваемого доставили в 31 отдел полиции, где выяснилось, что он ранее был судим за кражу, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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