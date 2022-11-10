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    В Индонезии заявили о нехватке бронированных авто для глав стран-участниц саммита G20

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    Секретариат аппарата президента Индонезии заявил, что главам ряда стран, принимающих участие в G20, придётся взять на Бали собственные бронированные машины. Это связано с нехваткой у страны-председателя саммита подходящих транспортных средств, сообщает портал Tempo.co.

    В качестве страны, принимающей саммит, Индонезия должна была подготовить бронированные автомобили для всех лидеров государств. Но, по словам пресс-секретаря аппарата президента Индонезии Сетьи Утамы, число транспортных средств с такими характеристиками ограничено. Однако тем, кто попросил автомобиль первыми, их всё же предоставят.

    Отмечается, что некоторые лидеры крупнейших стран «большой двадцатки» традиционно используют личные транспортные средства во время подобных зарубежных визитов и саммитов.

    Ранее стало известно, что российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Принять участие в мероприятии может и президент России Владимир Путин, но в онлайн-формате. Саммит пройдет на Бали 15–16 ноября.

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