В Индонезии заявили о нехватке бронированных авто для глав стран-участниц саммита G20

Секретариат аппарата президента Индонезии заявил, что главам ряда стран, принимающих участие в G20, придётся взять на Бали собственные бронированные машины. Это связано с нехваткой у страны-председателя саммита подходящих транспортных средств, сообщает портал Tempo.co.



В качестве страны, принимающей саммит, Индонезия должна была подготовить бронированные автомобили для всех лидеров государств. Но, по словам пресс-секретаря аппарата президента Индонезии Сетьи Утамы, число транспортных средств с такими характеристиками ограничено. Однако тем, кто попросил автомобиль первыми, их всё же предоставят.

