Военком: Нескольких добровольцев из Карелии отправили домой из-за пьянства

Некоторых добровольцев из карельских воинских подразделений отправили обратно домой. Чаще всего дело было в пьянстве, сообщает 9 ноября «КарелИнформ» со ссылкой на военного комиссара республики Андрея Артемьева.

Тем не менее, военком добавил, что некоторые бросают вредные привычки как раз во время службы по мобилизации. По его словам, со временем пагубные пристрастия остаются в прошлом. Артемьев привел в пример многодетного добровольца, который якобы поборол любовь к алкоголю только на службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает добровольцев к военнослужащим. Их Денежное довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у служащих по контракту и занимающих аналогичные воинские должности.