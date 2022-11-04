Путин подписал закон о присвоении добровольцам статуса военнослужащих

Как указано в законе, добровольческие формирования создаются по решению президента России Министерством обороны. Формирования привлекаются для решения отдельных задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО или при использовании ВС РФ за рубежом.

Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает граждан, несущих службу в добровольческих формированиях, к военнослужащим. 4 ноября документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Денежное довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у служащих по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Сами добровольцы и их семьи в этом случае получают предусмотренные военнослужащим социальные гарантии и компенсации. Они также будут застрахованы за счет бюджета.

Также президент подписал закон, который позволяет гражданину проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. Текст документа опубликован на правовом портале.

В нем указано, что граждане, которые проходят АГС в вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, в случае объявления мобилизации продолжат службу АГС в этих организациях.