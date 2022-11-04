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    Путин подписал закон о присвоении добровольцам статуса военнослужащих

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    Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает граждан, несущих службу в добровольческих формированиях, к военнослужащим. 4 ноября документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

    Как указано в законе, добровольческие формирования создаются по решению президента России Министерством обороны. Формирования привлекаются для решения отдельных задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО или при использовании ВС РФ за рубежом.

    Денежное довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у служащих по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Сами добровольцы и их семьи в этом случае получают предусмотренные военнослужащим социальные гарантии и компенсации. Они также будут застрахованы за счет бюджета.

    Также президент подписал закон, который позволяет гражданину проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. Текст документа опубликован на правовом портале.

    В нем указано, что граждане, которые проходят АГС в вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, в случае объявления мобилизации продолжат службу АГС в этих организациях.

    Те, кто проходит АГС в организациях, подведомственных федеральным, региональным или местным органам исполнительной власти, могут направляться для прохождения АГС на должностях гражданского персонала Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

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