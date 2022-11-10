Горела даже земля. Поджигателю белого «Мерседеса» в центре Петербурга вынесли приговор

Два с половиной года ждал житель Петербурга Михаил Диковец решения своей судьбы. Его обвиняли в поджоге, который лишил трех человек автомобилей в центре города.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 10 ноября, ведомство поддержало гособвинение и смогло доказать, что в июне 2020 года обвиняемый вместе с подельником облили бензином автомобиль Mercedes-Benz во дворе дома 59 по Литейному проспекту и подожгли. Огонь не только уничтожил иномарку, которая принадлежала пенсионерке, но и две рядом припаркованные машины тоже.