    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.06eur61.24

    Горела даже земля. Поджигателю белого «Мерседеса» в центре Петербурга вынесли приговор

    2090
    обсудить

    Два с половиной года ждал житель Петербурга Михаил Диковец решения своей судьбы. Его обвиняли в поджоге, который лишил трех человек автомобилей в центре города.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 10 ноября, ведомство поддержало гособвинение и смогло доказать, что в июне 2020 года обвиняемый вместе с подельником облили бензином автомобиль Mercedes-Benz во дворе дома 59 по Литейному проспекту и подожгли. Огонь не только уничтожил иномарку, которая принадлежала пенсионерке, но и две рядом припаркованные машины тоже.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    После задержания Диковца у правоохранительных органов, как писала «Фонтанка», были основания считать, что с владелицей «Мерседеса» у него был конфликт на почве финансовых разногласий в сфере купли-продажи недвижимости. Однако чуть позже появилась версия о том, что мужчина был лишь организатором преступления. И полиция продолжает искать заказчика.

    Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших.

    Сам Диковец в суде вины своей не признал.

    Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close