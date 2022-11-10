Горела даже земля. Поджигателю белого «Мерседеса» в центре Петербурга вынесли приговор

Два с половиной года ждал житель Петербурга Михаил Диковец решения своей судьбы. Его обвиняли в поджоге, который лишил трех человек автомобилей в центре города.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 10 ноября, ведомство поддержало гособвинение и смогло доказать, что в июне 2020 года обвиняемый вместе с подельником облили бензином автомобиль Mercedes-Benz во дворе дома 59 по Литейному проспекту и подожгли. Огонь не только уничтожил иномарку, которая принадлежала пенсионерке, но и две рядом припаркованные машины тоже.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
После задержания Диковца у правоохранительных органов, как писала «Фонтанка», были основания считать, что с владелицей «Мерседеса» у него был конфликт на почве финансовых разногласий в сфере купли-продажи недвижимости. Однако чуть позже появилась версия о том, что мужчина был лишь организатором преступления. И полиция продолжает искать заказчика.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Сам Диковец в суде вины своей не признал.
Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.