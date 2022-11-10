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    «Я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию». Байден сделал несколько заявлений о России и Украине

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    Президент США Джо Байден на первом публичном выступлении по итогам прошедших в США промежуточных выборов сделал несколько заявлений относительно России и Украины.

    По его словам, администрация США рассчитывает, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе в отношении России и Украины. На саммите G20 он собирается обсудить с коллегами возможные шаги в отношении ситуации вокруг Украины.

    Пока неясно, готов ли Киев на компромиссы с Москвой. А вопрос о территориальных уступках должны решать украинские власти, Вашингтон вмешиваться не собирается, подчеркнул Байден. США, по его словам, не намерены развязывать третью мировую войну; Вашингтон выполняет не все просьбы Киева, например, не будет предоставлять самолёты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной и РСЗО HIMARS с ракетами, дальность которых превышает 965 км.

    «Я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию», — добавил Байден.

    Он подчеркнул: «Мы не собираемся развязывать третью мировую войну, сбивать российские самолеты, напрямую вступать в бой».

    Также, отметил он, не заметно, чтобы РФ и КНР собирались формировать альянс.

    Кроме того, американский лидер высказался на тему обмена заключёнными.

    «Я надеюсь, что сейчас, когда выборы позади, господин Путин сможет обсудить с нами обмен заключенными более серьезно», — сказал Байден журналистам.

    По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Байден в октябре заявлял, что готов на «трудные решения». Вашингтон сообщал о передаче российским властям «серьезного» предложения по обмену заключенными, но согласия не получил.

    Что касается самих выборов в США, Байден отметил, что администрация не зафиксировала вмешательства в них. Сам президент готов бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но окончательно решит в начале 2023 года.

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