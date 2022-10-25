Байден готов на «трудные решения», чтобы вернуть домой осужденных в России Уилана и Грайнер

Власти США продолжают взаимодействовать с Россией по вопросам освобождения осужденных в РФ американцев, в том числе баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент продемонстрировал, что он готов пойти на экстраординарные шаги и принять трудные решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делает его администрация в странах по всему миру», — сказано в заявлении.
Ранее стало известно, что Мособлсуд признал законным приговор Бриттни Грайнер, осужденной на девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
Пол Уилан летом 2020 года был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.