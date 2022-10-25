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    Байден готов на «трудные решения», чтобы вернуть домой осужденных в России Уилана и Грайнер

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    3 комментария

    Власти США продолжают взаимодействовать с Россией по вопросам освобождения осужденных в РФ американцев, в том числе баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Белого дома.

    «Президент продемонстрировал, что он готов пойти на экстраординарные шаги и принять трудные решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делает его администрация в странах по всему миру», — сказано в заявлении.

    Ранее стало известно, что Мособлсуд признал законным приговор Бриттни Грайнер, осужденной на девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

    Пол Уилан летом 2020 года был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

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    Комментарии 3

    Никита Пряхин25 Окт 2022 в 16:52
    Ничего! Они достаточно наловили наших "бойцов невидимого фронта" для обмена...
    +1−0
    Avs715325 Окт 2022 в 16:44
    "Я простого солдата на фельдмаршала не меняю!"
    (С) И. В. Сталин
    +1−0
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