Суд отклонил апелляцию на приговор американской баскетболистке Грайнер

Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости.



Спортсменка получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков. Суд изменил приговор в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора.



Сама баскетболистка, находящаяся в СИЗО, заявила, что «девять лет колонии — это слишком много... а люди, которые совершают более злобные преступления, получают меньшие сроки».

