Суд отклонил апелляцию на приговор американской баскетболистке Грайнер

Московский областной суд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости.
Спортсменка получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков. Суд изменил приговор в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора.
Сама баскетболистка, находящаяся в СИЗО, заявила, что «девять лет колонии — это слишком много... а люди, которые совершают более злобные преступления, получают меньшие сроки».
Гособвинение отмечало, что доводы защиты «не основаны на нормах процессуального права», а доказательства «соответствуют законодательству».
Адвокат Грайнер ранее утверждала, что обмен баскетболистки на российских заключенных в США возможен только в случае вынесения обвинительного приговора, назначения реального наказания и вступления решения в законную силу.
Президент США Джо Байден в середине октября говорил, что хотел бы обсудить судьбу Грайнер с российским лидером Владимиром Путиным. А в Белом доме призывали Россию всерьез рассмотреть американское предложение по обмену осужденными либо предоставить собственное.
По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.