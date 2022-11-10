Reuters: Власти Индонезии сообщили, что Путин не примет участие в G20

Президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали (Индонезия), сообщает 10 ноября Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.
«Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе», — цитирует агентство чиновника.
По его словам, Москву на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров — планируется, что он присоединится к одной из встреч виртуально.
7 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что объявление о том, поедет ли Путин на саммит, Кремль сделает на этой неделе. 8 ноября «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что Путина на саммите может заменить Лавров.