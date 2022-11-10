Reuters: Власти Индонезии сообщили, что Путин не примет участие в G20

Президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали (Индонезия), сообщает 10 ноября Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.



«Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе», — цитирует агентство чиновника.



По его словам, Москву на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров — планируется, что он присоединится к одной из встреч виртуально.

