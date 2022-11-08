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    «Ведомости»: Путин, вероятно, не поедет в Индонезию на саммит G20

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    Дипломатический источник «Ведомостей» предполагает, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, воздержится от поездки на саммит G20 на Бали (Индонезия), который состоится 15–16 ноября. Об этом газета пишет 8 ноября.

    Источник, близкий к администрации президента, рассказал журналистам, что об активной подготовке президента к поездке ничего не слышно. У обоих источников есть информация о том, что Путина на саммите может заменить глава МИД Сергей Лавров.

    «Ведомости» задали вопрос, правда ли Лавров возглавит делегацию на G20, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он ответил следующее: «Сообщим своевременно».

    7 ноября Песков сообщил, что объявление о том, поедет ли Путин на саммит, Кремль сделает на этой неделе.

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