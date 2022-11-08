«Ведомости»: Путин, вероятно, не поедет в Индонезию на саммит G20

Дипломатический источник «Ведомостей» предполагает, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, воздержится от поездки на саммит G20 на Бали (Индонезия), который состоится 15–16 ноября. Об этом газета пишет 8 ноября.



Источник, близкий к администрации президента, рассказал журналистам, что об активной подготовке президента к поездке ничего не слышно. У обоих источников есть информация о том, что Путина на саммите может заменить глава МИД Сергей Лавров.

