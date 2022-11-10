Жильцы дома в Ейске из-за потери имущества подадут иски к Минобороны после крушения Су-34

Жильцы пострадавшего после падения истребителя Су-34 дома в Ейске собираются предъявить иски по потере имущества к Минобороны и попросили помощи у чиновников в подготовке заявлений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края 9 ноября. Речь идет о жильцах второго, третьего и четвертого подъездов.
Около двухсот жителей дома на Коммунистической улице пришли на встречу с руководителем департамента строительства Краснодарского края Сергеем Власовым, его заместителем Иваном Горобцом и главой Ейского района Романом Бубликом.
Людям рассказали, что подъезды с первого по четвертый будут полностью разобраны. После этого начнут их восстановление в таком же виде, как они были ранее. Даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку.
До 20 ноября жителей будут запускать в те квартиры, где это безопасно, — чтобы забрать технику, мебель и ценные вещи. При необходимости будут помогать волонтеры и сотрудники МЧС.