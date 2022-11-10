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    Жильцы дома в Ейске из-за потери имущества подадут иски к Минобороны после крушения Су-34

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    Жильцы пострадавшего после падения истребителя Су-34 дома в Ейске собираются предъявить иски по потере имущества к Минобороны и попросили помощи у чиновников в подготовке заявлений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края 9 ноября. Речь идет о жильцах второго, третьего и четвертого подъездов.

    Около двухсот жителей дома на Коммунистической улице пришли на встречу с руководителем департамента строительства Краснодарского края Сергеем Власовым, его заместителем Иваном Горобцом и главой Ейского района Романом Бубликом.

    Людям рассказали, что подъезды с первого по четвертый будут полностью разобраны. После этого начнут их восстановление в таком же виде, как они были ранее. Даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку.

    До 20 ноября жителей будут запускать в те квартиры, где это безопасно, — чтобы забрать технику, мебель и ценные вещи. При необходимости будут помогать волонтеры и сотрудники МЧС.

    Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске во время выполнения учебного полета 17 октября, начался пожар. Погибли 15 человек. Спасшиеся летчики допрошены, изъяты образцы топлива и документы с аэродрома. Основные работы по восстановлению жилого дома, пострадавшего от пожара, планируется завершить в мае 2023 года.

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