После выборов США ожидают новый маккартизм и переключение военной поддержки с Украины на Тайвань

Лидер республиканцев Кевин Маккарти Фото: Andrew Harnik/AP/TASS Поделиться Поделиться





В США подводят итоги выборов в конгресс. Окончательного подсчета голосов можно ждать еще несколько дней, но американские СМИ уже сегодня говорят, что победа республиканцев вовсе не стала такой впечатляющей, как ожидалось. Хотя лидер «партии слонов» Кевин Маккарти уже заявил, что большинство в палате представителей обеспечено. Почему это плохо для Китая и как повлияет на Россию и Украину, «Фонтанка» узнала у Николая Вавилова, китаеведа, публициста, автора книги «Китайская власть».



— Николай Николаевич, судя по предварительным результатам выборов, республиканцы не намного опережают демократов в палате представителей, а в сенате, похоже, не получат большинства. Но и те и другие ставят во главу угла антикитайскую повестку. Значит ли это, что они, скорее всего, объединятся, чтобы дружить против Китая?



— Противостояние между республиканцами и демократами носит такой беспрецедентный характер, что многие говорят о нахождении США на пороге гражданской войны. Ни о каком объединении демократов и республиканцев говорить не приходится.



Но китайская повестка — как раз то, за что они будут конкурировать в поисках поддержки избирателей, расширения своего влияния. Это будет конкуренция в антикитайских акциях, высказываниях, в поддержке действий Пентагона в отношении Китая, в планирующемся и ожидаемом кризисе в Тайваньском проливе.

Уже было несколько законодательных актов и инициатив, по которым был достигнут двухпартийный консенсус. Например, был принят закон, которым конгресс запретил импорт товаров с предприятий Китая, использующих уйгурский принудительный труд. Неоднократно на Тайвань прибывали делегации, которые включали и демократов, и республиканцев. Так что да, именно эта повестка будет демонстрировать согласие двух непримиримых партий в конгрессе. Результаты прошедших выборов для Китая — негативный сигнал, они только усугубят положение страны. Потому что слабое преимущество республиканцев потребует от них более решительных действий и жестких популистских заявлений. А демократам придется доказывать свою непричастность к связям с Китаем, сопровождая это всё антикитайской риторикой, также усугубляя ситуацию.



— Но у Китая в конгрессе есть серьезное лобби, предполагается, что и у семьи Байдена есть «китайские» связи. Легко ли их разрушить?

— Трудно сказать, сложно ли разрушить связи, но контакты между Байденом, семьей Байдена и влиятельными, лояльно настроенными к Соединенным Штатам китайскими компаниями можно заморозить.



Нас ожидает новая политика — новый маккартизм: забавное совпадение — фамилия политика, прославившегося охотой на коммунистов в США в 1950-е годы, совпадает с фамилией лидера республиканского большинства в конгрессе — Кевина Маккарти. Эта политика нового маккартизма будет предполагать поиск связей американской элиты с китайцами — применения к ней люстрации или других форм давления, чисто политических, которые будут усиливаться в ближайшие годы. После выборов президента в 2024 году всё это не пойдет на спад.



— Что станет основой для двухпартийного согласия в дружбе республиканцев и демократов против Китая, в каких решениях оно сможет проявляться?

— Двухпартийный консенсус будет проявляться в первую очередь по оборонному бюджету — расширению поставок вооружения в Тайвань, по расширению дипломатических, экономических и гуманитарных контактов с Тайванем, созданию совместных предприятий, в том числе на территории Соединенных Штатов Америки. В случае начала тайваньской операции со стороны Китая, обострения напряженности в Тайваньском проливе согласия достигнут в принятии санкций в отношении высшего руководства Китая, ограничений, связанных с американо-китайской торговлей, инвестициями и другими сферами взаимодействия, которые достигли пика при Обаме.



— Еще в начале 2020 года в США звучали обвинения Китая в создании коронавируса и возникновении пандемии. Забыто ли это на фоне российских обвинений в создании смертоносных вирусов в украинско-американских лабораториях? Будет ли продолжаться американское «коронавирусное» расследование?



— Коронавирусное расследование продолжится — это республиканская идея, которая не отпускает партию с момента, когда ее начал продвигать Трамп, обвинивший Китай в пандемии и потребовавший для всего мира компенсацию. В то же время демократы пытались свести на нет упоминания коронавируса как китайского, старались «смазать» итоги любых расследований, хотя и не отрицали, что большая вина в распространении вируса лежит на китайском руководстве. Возможно, лидеры демократического истеблишмента США вели себя так из-за того, что были связаны с процессами, происходившими в КНР в начале 2020 года.



Да, расследование происхождения коронавируса тоже неприятно демократам, потому что в ходе него могут выявиться их связи с исследованиями, которые могли вестись не только в Китае, но по всему миру.

— По прогнозу американских СМИ, Нэнси Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату конгресса, а именно ее визит на Тайвань обострил отношения Китая и США. Сегодня политологи прогнозируют, что Тайвань станет для Америки новой Украиной. Насколько реален такой сценарий? Поддержит ли его обновленный конгресс — это ведь прямой военный конфликт с ядерной сверхдержавой?

— Операция Китая на Тайване не приведет к непосредственному вмешательству в нее США и Японии с Южной Кореей как союзников Соединенных Штатов. На этом строится стратегия Китая, да и Байден в предвыборной программе заявил, что его стратегия — отказ от вмешательства в прямые конфликты за пределами США и сокращение расходов на Пентагон. Но это не значит, что в случае начала конфликта при президенте Байдене США не начнут поставки вооружений, точнее — не расширят их (поставки вооружений на Тайвань уже ведутся), не будут создавать логистических коридоров для поддержки армии и действующего правительства Тайваня. И в этом будет достигаться консенсус между республиканцами и демократами.



— Си Цзиньпин на недавнем съезде компартии Китая назвал мир биполярным — по сути, заявил о противостоянии Китая и США. Как это скажется на России, которая, как известно, — за многополярный мир?



— Китайский лидер никогда не называл мир биполярным, это выдумка украинских СМИ, точнее ЦИПСО.

— Как (прямо или опосредованно) повлияет новый вектор развития отношений между Китаем и США на российско-американские отношения? На российско-китайские отношения?

— Вектор развития китайско-американских отношений не новый. Он наметился в 2012 году, когда к власти пришел Си Цзиньпин, а потом в Америке — Трамп. И это ускорило интеграцию России и Китая: товарооборот за последние 10 лет удвоился, и в ближайшее 10-летие вырастет еще больше. Россия войдет в пятерку крупнейших торговых партнеров КНР, то есть окончательно интегрируется в макроэкономическую систему Восточной Азии. Российские связи с Европой ослабеют и по объективным причинам — в европейской экономике будет рецессия, и по субъективным — из-за политического раскола между Россией и евроатлантической элитой.



— Какие изменения ждут Россию в связи с перемещением американского внимания с Украины на Тайвань и Китай, если это действительно произойдет?

— Думаю, что США, скорее всего, спровоцируют Китай на операцию в Тайване. Но чтобы она была максимально вредоносной, прежде чем Штаты начнут концентрироваться на этом направлении, они постараются тем или иным способом добиться мира на украинском направлении, заморозить этот конфликт или перевести его в вялотекущую стадию. Если сделать так не удастся, США придется разрываться на два фронта, а это очень сложно. Поэтому в ближайшие дни/недели они постараются заморозить конфликт на Украине, чтобы заняться Тайванем.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

