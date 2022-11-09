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    Боевые действия на Украине

    «Обстановка стабилизирована». Суровикин заявил о росте боевых возможностей войск

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    Боевые возможности Объединенной группировки войск и сил в районе спецоперации на Украине возросли. Об этом 9 ноября доложил министру обороны Сергею Шойгу командующий группировкой генерал армии Сергей Суровикин.

    По его словам, обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Российские войска отражают атаки противника, на нескольких направлениях удалось возобновить наступательные действия.

    «Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», — сказал генерал.

    Шойгу, в свою очередь, отметил, что перед отправкой мобилизованных в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где они будут проходить подготовку. Он приказал направлять на передовую только тех военнослужащих, которые имеют навыки по своим воинским специальностям.

    Ранее в Минобороны сообщили, что минимальное денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей — для рядовых. Сумма зависит от звания военнослужащего — командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона — около 243 тысяч. Деньги мобилизованным будут поступать с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

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