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    «Информация о гибели не является официальной». Минздрав Херсонской области заявил, что состояние Стремоусова «выясняется»

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    В минздраве Херсонской области подтвердили, что замглавы региона Кирилл Стремоусов попал в ДТП, однако информации о его гибели нет.

    «На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — цитирует телеграм-канал ведомства министра здравоохранения области Вадима Ильмиева.

    Ранее гибель Стремоусова «Фонтанке» подтвердила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. А агентству РИА Новости об этом сообщили в аппарате администрации региона.

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