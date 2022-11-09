«Информация о гибели не является официальной». Минздрав Херсонской области заявил, что состояние Стремоусова «выясняется»

В минздраве Херсонской области подтвердили, что замглавы региона Кирилл Стремоусов попал в ДТП, однако информации о его гибели нет.



«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — цитирует телеграм-канал ведомства министра здравоохранения области Вадима Ильмиева.

