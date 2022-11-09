В Закарпатье снесли памятник «Украина — освободителям»

В закарпатском Ужгороде снесли памятник «Украина — освободителям», входящий в список объектов культурного наследия. Об этом 9 ноября заявил глава областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита, пишет РИА Новости .

Он сообщил, что на месте памятника поставят новый — в честь закарпатских горных штурмовиков ВСУ. Для разработки концепта монумента уже готовится экспертная группа.



Памятник «Украина — освободителям» установили в Ужгороде в мае 1970 года. Его посвятили советским воинам, а установку приурочили к 25-й годовщине победы над фашизмом.

