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    Петербургский педофил отправлен в колонию особого режима. Первый срок его ничему не научил

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    Петербургский городской суд 9 ноября огласил приговор в отношении Дениса Лебедева. Мужчина признан виновным в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Девочка рассказала, что мужчина трогал ее у Суздальского озера в феврале 2021 года.

    Объединенная пресс-служба судов сообщает, что Лебедев вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии особого режима. В течение 15 лет он не сможет устроиться на работу, связанную с детьми и подростками.

    В начале февраля 2014 года горсуд уже давал Лебедеву 7 лет строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении пятиклассницы. По материалам дела, мужчина дал девочке 3 тысячи рублей, после чего надругался над ней.

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