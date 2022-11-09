Петербургский педофил отправлен в колонию особого режима. Первый срок его ничему не научил

Петербургский городской суд 9 ноября огласил приговор в отношении Дениса Лебедева. Мужчина признан виновным в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Девочка рассказала, что мужчина трогал ее у Суздальского озера в феврале 2021 года.



Объединенная пресс-служба судов сообщает, что Лебедев вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии особого режима. В течение 15 лет он не сможет устроиться на работу, связанную с детьми и подростками.

