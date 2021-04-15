FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
76.98р92.23р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Суд в Петербурге арестовал мужчину, который якобы трогал школьницу на Суздальском озере

Выборгский суд отправил в СИЗО петербуржца, подозреваемого в развращении 13-летней

Выборгский суд арестовал на 2 месяца 38-летнего, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности, Дениса Лебедева. Процесс проходил в закрытом режиме, сообщает 15 апреля объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По данным «Фонтанки», мужчине вменяют развратные действия в отношении 13-летней школьницы. 7 февраля на Суздальском озере он якобы залез девочке под юбку. Нашли предполагаемого преступника в посёлке Чайкино Брянской области. Накануне его этапировали в Петербург и поместили в ИВС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний