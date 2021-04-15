Суд в Петербурге арестовал мужчину, который якобы трогал школьницу на Суздальском озере

Выборгский суд арестовал на 2 месяца 38-летнего, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности, Дениса Лебедева. Процесс проходил в закрытом режиме, сообщает 15 апреля объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По данным «Фонтанки», мужчине вменяют развратные действия в отношении 13-летней школьницы. 7 февраля на Суздальском озере он якобы залез девочке под юбку. Нашли предполагаемого преступника в посёлке Чайкино Брянской области. Накануне его этапировали в Петербург и поместили в ИВС.