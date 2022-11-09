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    Суд в Удмуртии приговорил Илью Фарбера к трем годам колонии по делу о поджогах военкомата и призывного пункта

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    Бывшего сельского учителя и директора сельского дома культуры в Тверской области Илью Фарбера приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог военкомата и призывного пункта. Подробности 9 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

    Игринский районный суд признал 48-летнего Фарбера виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

    Суд установил, что в мае этого года он изготовил зажигательную смесь, разлил её по бутылкам и бросил их в здания военкомата и призывного пункта в удмуртском поселке Игра. В результате возник пожар, повредивший помещения.

    В пресс-службе добавили, что в ходе заседания Фарбер признал вину. На предварительном расследовании он говорил, что умысла уничтожить здания у него не было, «хотел проверить себя сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал…».

    Суд по совокупности приговоров путём полного присоединения к основному наказанию неотбытого наказания по другому приговору суда назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2 660 000 рублей.

    В 2012 году Тверской областной суд приговорил экс-директора Мошенского Дома культуры Илью Фарбера к восьми годам колонии и штрафу в размере 3,2 млн рублей. Следствие выяснило, что в период с июля по август 2011 года он получил 300 тысяч рублей от бизнесмена, разрешив ему за это продолжать ремонт в ДК. В сентябре 2011 года бизнесмен передал ему ещё 132,6 тыс., после чего Фарбер согласился подписать акт приёмки выполненных работ, хотя они были проведены не в полном объёме.

    Фарбера задержали сразу после получения второй взятки.Тверской областной суд 11 декабря 2013 года смягчил приговор Фарберу до трёх лет колонии, а также наложил штраф в три миллиона рублей.

    31 декабря 2013 года решением Московского районного суда Твери Фарбера освободили по УДО, а 10 января 2014 года он вышел на свободу.

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