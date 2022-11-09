Суд в Удмуртии приговорил Илью Фарбера к трем годам колонии по делу о поджогах военкомата и призывного пункта

Бывшего сельского учителя и директора сельского дома культуры в Тверской области Илью Фарбера приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог военкомата и призывного пункта. Подробности 9 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.



Игринский районный суд признал 48-летнего Фарбера виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).



Суд установил, что в мае этого года он изготовил зажигательную смесь, разлил её по бутылкам и бросил их в здания военкомата и призывного пункта в удмуртском поселке Игра. В результате возник пожар, повредивший помещения.

