Суд в Удмуртии приговорил Илью Фарбера к трем годам колонии по делу о поджогах военкомата и призывного пункта

Бывшего сельского учителя и директора сельского дома культуры в Тверской области Илью Фарбера приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог военкомата и призывного пункта. Подробности 9 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Игринский районный суд признал 48-летнего Фарбера виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Суд установил, что в мае этого года он изготовил зажигательную смесь, разлил её по бутылкам и бросил их в здания военкомата и призывного пункта в удмуртском поселке Игра. В результате возник пожар, повредивший помещения.
В пресс-службе добавили, что в ходе заседания Фарбер признал вину. На предварительном расследовании он говорил, что умысла уничтожить здания у него не было, «хотел проверить себя сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал…».
Суд по совокупности приговоров путём полного присоединения к основному наказанию неотбытого наказания по другому приговору суда назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2 660 000 рублей.