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    Суд в Удмуртии заключил под стражу Илью Фарбера по делу о поджогах военкомата и призывного пункта

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    Бывшего сельского учителя и директора сельского дома культуры в Тверской области Илью Фарбера арестовали на два месяца в Удмуртии по делу о поджогах призывного пункта и военного комиссариата. Об этом 30 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

    Ранее судимого 48-летнего жителя Красногорска Московской области обвиняют в преступлениях, предусмотренных второй частью 167 статьи УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путём поджога).

    По версии следствия, в период с 1 по 21 мая текущего года он изготовил зажигательную смесь, разлил её по бутылкам и, используя их, поджёг имущество, принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов.

    В 2012 году Тверской областной суд приговорил экс-директора Мошенского Дома культуры Илью Фарбера к восьми годам колонии и штрафу в размере 3,2 млн рублей. Следствие выяснило, что в период с июля по август 2011 года он получил 300 тысяч рублей от бизнесмена, разрешив ему за это продолжать ремонт в ДК. В сентябре 2011 года бизнесмен передал ему ещё 132,6 тыс., после чего Фарбер согласился подписать акт приёмки выполненных работ, хотя они были проведены не в полном объёме. Фарбера задержали сразу после получения второй взятки.

    Тверской областной суд 11 декабря 2013 года смягчил приговор Фарберу до трёх лет колонии, а также наложил штраф в три миллиона рублей.

    31 декабря 2013 года решением Московского районного суда Твери Фарбера освободили по УДО, а 10 января 2014 года он вышел на свободу.

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