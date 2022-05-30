Суд в Удмуртии заключил под стражу Илью Фарбера по делу о поджогах военкомата и призывного пункта

Бывшего сельского учителя и директора сельского дома культуры в Тверской области Илью Фарбера арестовали на два месяца в Удмуртии по делу о поджогах призывного пункта и военного комиссариата. Об этом 30 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Ранее судимого 48-летнего жителя Красногорска Московской области обвиняют в преступлениях, предусмотренных второй частью 167 статьи УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путём поджога).



По версии следствия, в период с 1 по 21 мая текущего года он изготовил зажигательную смесь, разлил её по бутылкам и, используя их, поджёг имущество, принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов.

В 2012 году Тверской областной суд приговорил экс-директора Мошенского Дома культуры Илью Фарбера к восьми годам колонии и штрафу в размере 3,2 млн рублей. Следствие выяснило, что в период с июля по август 2011 года он получил 300 тысяч рублей от бизнесмена, разрешив ему за это продолжать ремонт в ДК. В сентябре 2011 года бизнесмен передал ему ещё 132,6 тыс., после чего Фарбер согласился подписать акт приёмки выполненных работ, хотя они были проведены не в полном объёме. Фарбера задержали сразу после получения второй взятки.