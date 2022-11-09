Дам, но не вам. Как огромная машина господдержки бизнеса оказалась бесполезной для терпящего бедствие петербургского комбината

Рыбное производство «РОК-1» Фото: Михаил Разуваев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Государственная поддержка российского бизнеса исчисляется триллионами только в этом году. Однако петербургский РОК-1 после многочисленных попыток получить такую помощь 3 ноября подал иск о собственном банкротстве.

О том, каким образом одно из крупнейших в стране рыбообрабатывающих предприятий оказалось на грани краха, «Фонтанка» уже писала ранее. Отдел бизнеса «Фонтанки» с трудом мог представить, как большое предприятие с выручкой более 7 млрд рублей и все последние годы бывшее прибыльным, может бесследно исчезнуть. Анализ возможных мер поддержки показывает: РОК-1 оказался в ситуации «ни рыба, ни мясо». С одной стороны — слишком мелкий, с другой — чересчур крупный, чтобы рассчитывать на действительно ощутимую помощь.



Кадры решают все

Один из главных аргументов о необходимости помощи РОК-1 — сохранение рабочих мест для сотрудников компании. На головном предприятии было трудоустроено 584 человека. а всего, вместе со смежными компаниями группы — 1 500.

После публикации «Фонтанки» история с терпящим бедствие комбинатом дошла до вице-премьера Татьяны Голиковой. Под ее председательством в конце октября прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда.

По итогам обсуждения губернатору Петербурга Александру Беглову было поручено проанализировать возможность массового сокращения сотрудников РОК-1 и до 10 ноября отчитаться о своих наблюдениях в правительство РФ.



Как стало известно «Фонтанке», спустя 5 дней после совещания у Татьяны Голиковой руководство комбината вызвали уже на городскую комиссию с довольно пугающим названием «по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате работникам организаций». У компании действительно долг перед сотрудниками за сентябрь — с тех пор как ее счета были арестованы.

Об итогах этого совещания чиновники не говорят, но один из его участников рассказал, что речь шла о возможности поиска некоего инвестора, который бы погасил долги, а также о том, как можно было бы разблокировать арестованные счета.



Заодно выяснилось, что историей РОК-1 заинтересовалось еще одно ведомство. Прокуратура СПб поручила провести проверку на предприятии. Ведь, вообще-то, невыплата зарплат грозит его руководителю вполне осязаемым уголовным делом.



Чем вам помочь ?

Для спасения комбината не требуются такие уж большие деньги. По оценкам руководства, чтобы вновь начать работать, нужен 1 млрд рублей оборотных средств и реструктуризация долгов на более длительный срок. В масштабах крупного холдинга с выручкой более 20 млрд рублей (это вместе с дочерними и смежными компаниями) такая сумма не кажется критичной. Но обстоятельства складываются так, что денег нет, счета заблокированы, из сотрудников, кто еще не разбежался, не дождавшись зарплат — осталась только половина. И единственный выход — пускать комбинат с молотка и, уходя, гасить свет.



Между тем, многочисленные заявления властей о поддержке бизнеса, пострадавшего в начале этого года от экономических катаклизмов, внушают ощущение спокойствия за отечественную экономику. В целом, особенно читая отчеты чиновников и Центробанка о росте деловой активности, кажется, что российские предприятия, благодаря господдержке активно развиваются, инвестируют в производство и вот-вот повернут вспять падающий рост ВВП.

«Фонтанка» собрала все заявленные возможные меры поддержки бизнеса в РФ и попыталась примерить их на конкретный РОК-1, чтобы понять, чего ему не хватило, чтобы подтвердить тренд на преодоление трудностей.



Налоговые льготы

Трудные времена, наступившие весной этого года, дали государству повод ослабить фискальное давление на бизнес. С этой точки зрения какая-никакая помощь РОК-1 светила.

Переход на фактические авансы по налогу на прибыль. Компании, которые в 2022 году платят авансы налога на прибыль с ежемесячными платежами внутри квартала, могут перейти на авансы по фактической прибыли с любого месяца.



Перенесен срок уплаты ежемесячного аванса по прибыли. Третий месячный платеж внутри первого квартала был перенесен с 28 марта на 28 апреля. То есть, третий авансовый платеж можно было уплатить с учетом фактических показателей за первый квартал. Если прибыль за квартал оказывалась меньше запланированной и первые два аванса перекрывали квартальный платеж, третью выплату можно было не делать.



Налог на прибыль в 0 %. Это правильно — только для IT-компаний, которые и так платят сниженный налог на прибыль в 3 %.

Упрощенное возмещение НДС. Организациям возмещение НДС за 2022–2023 годы теперь выплачивают в заявительном, ускоренном порядке. Более того, если НДС не превышает сумму уплаченных за прошлый год налогов, его возмещают даже без обеспечения. Есть нюанс. Чтобы получить такие привилегии, надо не находиться в процессе банкротства. А РОК-1 уже одной ногой там.

Снижение транспортного налога. С начала года начали действовать повышающие коэффициенты для машин дороже 3 млн рублей. Суть послабления — отмена этих коэффициентов для автомобилей дешевле 10 миллионов.

РОК-1 владеет автопарком, однако за весь 2021 год компания заплатила по нему 195 тысяч рублей. Так что эта мера вряд ли сильно поможет.

Заморозка кадастровой стоимости для расчета земельного налога. Так же и тут. У РОК-1 есть серьезный участок земли. И повышение кадастровой стоимости могло бы увеличить выплаты по земельному налогу. Но общий размер платежа по итогам прошлого года был чуть больше 700 тысяч, расходы по налогу на имущество в 2021 году — 3,65 млн руб, и экономия не будет большой.



Отсрочка соцвыплат. Более внушительным для компании могла бы оказаться отсрочка выплаты взносов на обязательное социальное страхование. За прошлый год их было уплачено более 9 млн рублей. Сумма всех страховых взносов, уплаченных в 2021 году, 121,5 млн руб (ОПС, ОМС, соцстрах). Теперь налоговая разрешает платить их только в следующем году. Правда, перспектива этих платежей сегодня выглядит несколько оптимистичной. Половина сотрудников уже и так уволилась, и за них теперь не надо платить.



Снижение пеней за налоговые недоимки. До конца 2023 года юрлицам будут начисляться вдвое меньшие пени за недоплаченные налоговые платежи: не 1/150, а 1/300 ставки ЦБ. Правда, руководитель и собственник РОК-1 Александр Старобинский говорит, что до августа, пока у его предприятия не были заморожены счета, комбинат исправно платил все положенное в ФНС. Теперь, да, заплатить никак не получится, но пониженные пени кажутся не очень большой подмогой.

Отложена блокировка счетов. Всю весну налоговая не замораживала счета неплательщикам. Но, как уже было сказано выше, РОК-1 и не имел тогда никаких долгов. А сейчас все это уже не актуально.



Таможня

Для компаний-импортеров сразу после объявления о новых санкциях, правительство России подготовило серьезную программу поддержки. В частности, были обнулены ввозные таможенные пошлины на 1 075 групп товаров. В их числе, кроме лекарств, машин и механизмов для промышленности и другого «критического» импорта, было названо и продовольствие.

РОК-1 импортировал сырье для своего производства. И если бы производство продолжало непрерывно работать, в такой помощи был бы смысл. Тем более, что уже к началу мая глава ФТС Владимир Булавин отчитался, что этой льготой воспользовалось 10 тысяч участников внешнеэкономической деятельности, сэкономив, в общей сложности, 13 млрд рублей. А всего планируется, что меры таможенной поддержки позволят российским импортерам сэкономить до триллиона рублей.

Однако у РОК-1 проблема была вовсе не в пошлинах. С начала СВО он, де-факто перестал быть импортером. «Из-за сбоев в логистических цепочках сильно изменились условия поставки. Теперь нам надо было предоставить 100 % предоплату еще даже до того, как товар погрузят», — рассказывает Александр Старобинский.



При резком падении оборотных средств и фактической потере доступа к дополнительному финансированию в таких условиях продолжать закупку импорта стало просто нереально. А значит, для петербургского комбината все меры поддержки по линии ФТС прошли мимо.



Послабления для заемщиков от Центробанка

Еще 10 марта 2022 года ЦБ РФ разослал всем банкам информационное письмо, подписанное Эльвирой Набиуллиной, с рекомендацией бережнее относиться к заемщикам, чей уровень кредитоспособности упал после 18 февраля (когда были введены первые в этом году санкции):

«Кредитной организацией может быть принято решение… о неухудшении оценки их финансового положения и (или) качества обслуживания долга, и (или) категории качества обеспечения, и (или) категории качества или уровня кредитоспособности ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, осуществленных на последнюю отчетную дату, предшествующую 18 февраля 2022 года».

Кроме того, Банк России рекомендовал банкам в случае, если заемщик «испытывает сложности по исполнению обязательств по кредитному договору после 18 февраля 2022 года в связи с введением мер ограничительного характера, в том числе с изменением плавающей (переменной) процентной ставки, привязанной к уровню ключевой ставки», рассматривать и удовлетворять заявления заемщиков об изменении условий ранее заключенных кредитных договоров на условиях, предусмотренных программой реструктуризации, а также не начислять неустойки, штрафы и пени.

Ситуация, сложившаяся в экономике страны в конце февраля, действительно очень сильно ударила по РОК-1. По словам Александра Старобинского, у его предприятия разрушились логистические цепочки, в том числе импортные, вслед за этим — снижение потребления и, как следствие, падение товарооборота, затем выручки и на конце этой цепочки — кассовый разрыв.

Ставка больше, чем жизнь Особенно сильным ударом стало повышение ключевой ставки ЦБ. Дело в том, что кредит в Сбербанке был выдан под плавающую ставку по формуле «ключевая плюс проценты». Еще в конце 2021 года в итоге выходило меньше 10 %. А 28 февраля стало больше 22 %. Именно на таком фоне в апреле РОК-1 начал переговоры с кредитором о реструктуризации.

Старобинский вспоминает, что первым делом банк закрыл все финансовые инструменты — овердрафт и аккредитивы. Таким образом, РОК-1 лишился притока оборотных средств. По ходу переговоров о реструктуризации банкиры рекомендовали предприятию не сокращать операционную деятельность. И хотя она уже приносила убыток, все платежи подрядчикам, все зарплаты, расчеты по кредитным обязательствам не сокращались до августа. Сберу даже удалось получить с комбината около 300 млн рублей. И лишь когда в финансах РОК-1 возникли реальные дыры, банк подал иск о взыскании долга и добился в суде ареста всех счетов компании.



В самом Сбербанке не комментируют ситуацию с РОК-1, но очевидно, что письмо Эльвиры Набиуллиной о бережном отношении к пострадавшим после февраля компаниям было воспринято на какой-то другой счет.

«Сейчас мы ведем переговоры с судом о том, чтобы разблокировать хотя бы часть наших средств, чтобы выплатить зарплаты. Но нам говорят, что пока это невозможно», — говорит Александр Старобинский.

Из какой-то хотя бы немного ощутимой помощи комбинат сумел добиться небольшого субсидирования ставки по кредиту. «Благодаря мерам поддержки, размер расходов в месяц сократился с 78,6 млн руб в марте 2022 года до 60,6 млн руб в апреле», — говорят на предприятии. Общая сумма расходов в 2021 году по кредитному портфелю — 430,83 млн руб.

Очень помочь могли бы госгарантии — под которые банки могли бы перекредитовать РОК-1 и дать ему передышку, оборотные средства, чтобы реанимировать производство и начать получать прибыль. Однако все попытки — даже через Сбербанк получить гарантии от уполномоченного давать гарантии госбанка — ВЭБа — успехом не увенчались.



Поддержка малых и средних предприятий

Наиболее многочисленные меры господдержки заявлены для МСП. Среди них:

Кредитные каникулы. С марта этого года компания из числа МСП могла попросить свой банк-кредитор предоставить отсрочку платежей на полгода. Пени и штрафы за этот период не начислялись. Правда, проценты капали. Чтобы оставить после окончания каникул прежний размер платежа, приходилось увеличивать срок погашения платежа.

Претендовать на получение каникул могли не все фирмы, а лишь те, что работают в наиболее пострадавших отраслях. Но РОК-1 не является компанией МСП.

Реструктуризация кредитов. Эта мера подходила также тем компаниям, которым не полагались кредитные каникулы. Согласно рекомендациям Банка России, кредиторы не должны отказывать в реструктуризации, даже если клиенту прежде уже меняли график платежей.

Главным критерием для получения льготной реструктуризации обозначалось лишь «ухудшение финансового положения после 18 февраля 2022 года». Условия банки должны были разрабатывать самостоятельно.



Льготные кредиты. Тут целый букет всевозможных программ, которые курируют по отдельности Минэкономразвития, Корпорация МСП и Банк России.

Например, по программе МЭР, правительство субсидирует банкам разницу между коммерческими и льготными процентами. Есть четкие указания, какой может быть предельная ставка по таким кредитам. В зависимости от размера ключевой ставки это 12,5–15 % для кредитов на пополнение оборотных средств, 13,25–15,75 — на развитие бизнеса. Наименьшие ставки предусмотрены для кредитов на инвестиционные цели, если ключевая ставка ниже 10 % (как сейчас) — та самая ключевая ставка минус пять процентных пунктов, но не менее 2 % годовых.

У МСП и ЦБ РФ свои, не менее привлекательные, условия сотрудничества с банками для МСП.

Лизинг и Факторинг. Центробанк включил ряд крупнейших профильных компаний в программу субсидирования ставок по лизингу оборудования и факторингу (отсрочка платежа для торговых компаний). Ставка по ним не превышает 15 % для малых предприятий и 13,5 % — для средних.



Гарантии и поручительства. Если у предприятия нет или недостаточно активов для залога по кредиту, госкорпорация МСП и региональные гарантийные организации могут предоставить до 1 млрд рублей гарантий. Обычно гарантии предоставляются на 70–90 % от кредита.

К огромному сожалению, все эти прекрасные меры поддержки никак не подходят для РОК-1. Максимальный предел по выручке для среднего предприятия — 2 млрд рублей. По числу сотрудников — 250 человек. На конец прошлого года у комбината было 7 млрд рублей и 1 500 человек. Отклоняться в большую сторону можно, к примеру, ресторанам (как раз до 1 500 человек) или текстильным производствам. Но тут опять мимо кассы.

По иронии судьбы, по итогам этого года показатели предприятия могут упасть примерно до такого уровня, и начать соответствовать критериям МСП. Но ему это уже не поможет.

Систему не образует

Нельзя сказать, что вообще все чиновники отвернулись от РОК-1. К примеру, в Смольном в течение лета комбинату пытались помочь попасть в список системообразующих предприятий. Это давало бы компании доступ к широкому списку льгот, самой актуальной из которых была возможность льготного перекредитования.



В системообразующие попадали многие российские компании, в какой-то момент стремительно расширяющийся их перечень даже стал вызывать критику. Например, в нем оказалась даже букмекерская компания «Фонбет», а также «Макдональдс» и «ИКЕА». Казалось, одному из крупнейших в регионе поставщиков рыбной продукции не составит труда попасть туда и воспользоваться льготами.

Кроме чиновников Смольного, за РОК-1 слово замолвил первый зампред комитета Совфеда по аграрной политике Сергей Митин. Это он направил в Минсельхоз ходатайство о включении комбината в желанный список.

Однако что-то пошло не так. Для попадания в перечень системообразующих предприятие должно отвечать двум основным критериям: иметь выручку более 10 млрд рублей и не менее 500 человек персонала. Считается не только головное предприятие, но и вся группа, объединенная общими собственниками и единой отраслевой хозяйственной деятельностью. У РОК-1 вполне хватало персонала, но вот совокупной выручки в Минсельхозе насчитали всего 9,2 млрд рублей. И в поддержке отказали.



Методика включения компаний в список системообразующих допускает отступления от критериев в определенных случаях. Но кейс петербургского рыбокомбината не показался Минсельхозу подходящим для этого.

Чиновники предложили комбинату провести повторный аудит, чтобы доказать, что у него есть недостающая выручка. Однако на это ушло бы несколько месяцев и довольно внушительная сумма, которой РОК-1 на тот момент уже не располагал. Пришлось отказаться и от этого плана.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

