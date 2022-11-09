Крупный сбой произошел у сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс. Еда»

В работе сервисов «Яндекса» наблюдаются перебои в среду, 9 ноября. Не получается вызвать такси и заказать еду. Об этом сообщают читатели, а также убедился корреспондент «Фонтанки».

По словам читателей, при попытке заказать такси не показываются цены, а во время поиска машины появляется сообщение, что «повторно заказать такси можно через 1 минуту».

У корреспондента «Фонтанки» таких проблем не возникло, но появилась конкретная ошибка с сообщением: «Не удалось завершить операцию».



Также читатели уточнили, что технические проблемы есть и в работе сервиса такси Uber.