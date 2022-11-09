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    Крупный сбой произошел у сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс. Еда»

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    В работе сервисов «Яндекса» наблюдаются перебои в среду, 9 ноября. Не получается вызвать такси и заказать еду. Об этом сообщают читатели, а также убедился корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Скриншот приложения «Яндекс Go»
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    По словам читателей, при попытке заказать такси не показываются цены, а во время поиска машины появляется сообщение, что «повторно заказать такси можно через 1 минуту».

    У корреспондента «Фонтанки» таких проблем не возникло, но появилась конкретная ошибка с сообщением: «Не удалось завершить операцию».

    Также читатели уточнили, что технические проблемы есть и в работе сервиса такси Uber.

    Фото: Скриншот приложения «Яндекс. Еда»
    Фото: Скриншот приложения «Яндекс. Еда»
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    Трудности есть и у сервиса «Яндекс. Еда». Многие рестораны пропали из списка работающих, предлагается сделать предзаказ с ожиданием в несколько часов.


    «Фонтанка» обратилась в «Яндекс» за комментарием.

    Фото: Скриншот приложения «Яндекс Go»

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