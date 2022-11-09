После трагедии в Ижевске ЗакС Петербурга попросит МВД и Минздрав оперативно делиться данными о пациентах ПНД

Законодательное собрание Петербурга обратится к министру МВД Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой, чтобы психоневрологические диспансеры оперативно делились с полицией информацией о состоящих на учете пациентах. Такую меру авторы обращения предложили для предотвращения трагедий, подобных ижевской. На заседании 9 ноября депутаты одобрили проект обращения в первом чтении.
С инициативой выступила группа депутатов. «Печальный список «Пермь, Ульяновск, Ижевск» надо прекращать», — подчеркнул один из соавторов обращения — Всеволод Беликов.
Депутат пояснил, что психоневрологические диспансеры передают правоохранителям данные о пациентах, которые состоят на активном диспансерном наблюдении, всего раз в год. А сроки передачи данных о смене места жительства таких пациентов или их длительном отсутствии по месту регистрации вообще не установлены.
Авторы попросили министров более оперативно делиться с полицией такими данными: ежемесячно или в случае изменения данных.
Против этой идеи выступил замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он заявил, что цели авторов понятны, а средства «никуда не годятся». Депутат напомнил, что известны случаи, когда неугодных властям граждан ставили на учет и отправляли на принудительное лечение.
Парламентарий также обратил внимание, что «ижевский стрелок» стоял на учете, но при этом имел оружие, кустарным способом переделанное под боевые патроны. Вишневский предложил поучиться опыту Израиля, где, по словам депутата, самые охраняемые места — это школы и детские сады.