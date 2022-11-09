После трагедии в Ижевске ЗакС Петербурга попросит МВД и Минздрав оперативно делиться данными о пациентах ПНД

Законодательное собрание Петербурга обратится к министру МВД Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой, чтобы психоневрологические диспансеры оперативно делились с полицией информацией о состоящих на учете пациентах. Такую меру авторы обращения предложили для предотвращения трагедий, подобных ижевской. На заседании 9 ноября депутаты одобрили проект обращения в первом чтении.

С инициативой выступила группа депутатов. «Печальный список «Пермь, Ульяновск, Ижевск» надо прекращать», — подчеркнул один из соавторов обращения — Всеволод Беликов.

Депутат пояснил, что психоневрологические диспансеры передают правоохранителям данные о пациентах, которые состоят на активном диспансерном наблюдении, всего раз в год. А сроки передачи данных о смене места жительства таких пациентов или их длительном отсутствии по месту регистрации вообще не установлены.



Авторы попросили министров более оперативно делиться с полицией такими данными: ежемесячно или в случае изменения данных.

