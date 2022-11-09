Топ-менеджеру «Газпрома» придется снова зарабатывать миллион на драгоценности, которые унес вор из коттеджа под Петербургом

То, что понедельник — день тяжелый, пришлось испытать на себе одному из топ-менеджеров «Газпрома».



В полицию Ломоносовского района 38-летний мужчина обратился 7 ноября около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 9 ноября. По предварительной информации, заявитель сообщил, что его не было в коттедже, который был арендован в поселке Новое Разбегаево, в течение четырех часов. За это время неизвестный забрался на второй этаж, отжал стеклопакет и унес из комнаты инвестиционные монеты и ювелирные украшения. Ущерб мужчина оценил в 1,5 млн рублей.

