    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, южн

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.98eur60.82

    Топ-менеджеру «Газпрома» придется снова зарабатывать миллион на драгоценности, которые унес вор из коттеджа под Петербургом

    2838
    1 комментарий

    То, что понедельник — день тяжелый, пришлось испытать на себе одному из топ-менеджеров «Газпрома».

    В полицию Ломоносовского района 38-летний мужчина обратился 7 ноября около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 9 ноября. По предварительной информации, заявитель сообщил, что его не было в коттедже, который был арендован в поселке Новое Разбегаево, в течение четырех часов. За это время неизвестный забрался на второй этаж, отжал стеклопакет и унес из комнаты инвестиционные монеты и ювелирные украшения. Ущерб мужчина оценил в 1,5 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close