Крушение вертолета Ми-2 под Костромой стало уголовным делом

Западное межрегиональное управление транспортного СК возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта после крушения вертолета Ми-2 и гибели пассажира под Костромой. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба СКР.
Следственный комитет России
По предварительным данным, вертолет гражданской авиации с бортовым номером RA-14185, летевший из Шарьи в Кострому, упал при подлете к аэропорту Сокеркино. На борту были два члена экипажа и три пассажира. В результате один пассажир погиб на месте, все остальные доставлены в больницы с различными травмами.
Следствие изъяло черный ящик, назначило ряд экспертиз, провело допросы. Расследование продолжается.