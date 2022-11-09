Сервис вертикального видео Yappy прокомментировал утечку данных пользователей

Сервис вертикального видео Yappy рассказал, что в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных. Об этом 9 ноября сообщило РИА Новости.
Накануне появились сообщения, что связанные с Украиной хакеры якобы атаковали принадлежащий «Газпром-медиа» сервис вертикальных видео Yappy и похитили данные пользователей.
Как писал «Ъ» со ссылкой на источники, в открытый доступ попали таблицы на 2 млн строк с Ф. И. О., датами регистрации и мобильными телефонами клиентов сервиса, сведениями об устройстве, с которого осуществлялся вход, и прочим.