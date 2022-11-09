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    Сервис вертикального видео Yappy прокомментировал утечку данных пользователей

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    Сервис вертикального видео Yappy рассказал, что в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных. Об этом 9 ноября сообщило РИА Новости.


    Накануне появились сообщения, что связанные с Украиной хакеры якобы атаковали принадлежащий «Газпром-медиа» сервис вертикальных видео Yappy и похитили данные пользователей.

    Как писал «Ъ» со ссылкой на источники, в открытый доступ попали таблицы на 2 млн строк с Ф. И. О., датами регистрации и мобильными телефонами клиентов сервиса, сведениями об устройстве, с которого осуществлялся вход, и прочим.

    «Газпром-медиа» объявил о запуске социальной сети Yappy с вертикальными видео в сентябре 2021 года. Она ориентирована на российских блогеров до 35 лет и разработана на основе приложения «Ямолодец», купленного компанией в 2020 году. Официально сервис запущен в ноябре 2021 года.

    Популярность платформы начала расти на фоне ухода с российского рынка зарубежных соцсетей. В июле «Газпром-медиа» заявил, что в первом полугодии ежемесячная аудитория платформы превысила 4 млн пользователей, а объем контента вырос более чем втрое.

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