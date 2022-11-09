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    «Коммерсантъ»: Хакеры похитили данные пользователей сервиса вертикальных видео Yappy

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    Связанные с Украиной хакеры якобы атаковали принадлежащий «Газпром-медиа» сервис вертикальных видео Yappy и похитили данные пользователей. Информацию профильных телеграм-каналов 8 ноября подтвердили источники «Коммерсанта».

    По данным издания, в открытый доступ попали таблицы на 2 млн строк с ФИО, датами регистрации и мобильными телефонами клиентов сервиса, сведениями об устройстве, с которого осуществлялся вход и прочем.

    Эксперты «Ъ» полагают, что злоумышленники смогли раздобыть данные, взломав аккаунт одного из администраторов Yappy. В «Газпром-медиа» на на просьбу «Ъ» прокомментировать ситуацию пока не ответили.

    «Газпром-медиа» объявил о запуске социальной сети Yappy с вертикальными видео сентябре 2021 года. Она ориентирована на российских блогеров до 35 лет и разработана на основе приложения «Ямолодец», купленного компанией в 2020 году. Официально сервис запущен в ноябре 2021 года. Популярность платформы начала расти на фоне ухода с российского рынка зарубежных соцсетей. В июле «Газпром-медиа» заявил, что в первом полугодии ежемесячная аудитория платформы превысила 4 млн пользователей, а объем контента вырос более чем втрое.

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