«Коммерсантъ»: Хакеры похитили данные пользователей сервиса вертикальных видео Yappy

Связанные с Украиной хакеры якобы атаковали принадлежащий «Газпром-медиа» сервис вертикальных видео Yappy и похитили данные пользователей. Информацию профильных телеграм-каналов 8 ноября подтвердили источники «Коммерсанта».
По данным издания, в открытый доступ попали таблицы на 2 млн строк с ФИО, датами регистрации и мобильными телефонами клиентов сервиса, сведениями об устройстве, с которого осуществлялся вход и прочем.
Эксперты «Ъ» полагают, что злоумышленники смогли раздобыть данные, взломав аккаунт одного из администраторов Yappy. В «Газпром-медиа» на на просьбу «Ъ» прокомментировать ситуацию пока не ответили.