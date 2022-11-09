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    Главреда Republic* Дмитрия Колезева объявили в розыск

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    МВД России объявило в розыск главного редактора издания Republic* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева. Об этом свидетельствуют данные ведомственной базы.

    Сам Колезев написал в своем телеграм-канале, что понятия не имеет, о какой статье идет речь.

    «Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав — спасибо им). Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно», — добавил он.

    В начале марта Колезев заявил, что покидает Россию.

    *СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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