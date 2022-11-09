Впервые в ноябре в Петербурге — утренние 7 баллов. На Лесном пробка из-за отключившегося светофора

Загруженность дорог Петербурга утром 9 ноября достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Это первая «семёрка» в ноябре. На прошлой неделе, когда были школьные каникулы, утренний максимум не превышал 5 баллов, а 7 и 8 ноября по утрам было по 6 баллов.
Пробки в Петербурге традиционно растут в дни сильных осадков, а сегодня циклон «Филомена» как раз обещает дожди и аномальное тепло. Мешают ДТП, а на Лесном проспекте «бордовый» затор образовался из-за неработающего светофора у дома 37, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
На КАД пробки наблюдаются на двух участках на юге магистрали: в районе Софийской улицы и вантового моста, а также между Московским и Пулковским шоссе. «Яндекс» в 8:15 зафиксировал «необычно плотную пробку» на Софийской от улицы Труда до Грузового проезда: 6,6 километра транспорт проезжает за 56 минут против обычных 16.