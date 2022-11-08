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    Президент Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно

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    Президент России присвоил звание Героя России (посмертно) погибшему в ходе специальной военной операции клирику Московской епархии протоиерей Михаилу Васильеву. Указ опубликован 8 ноября на сайте Кремля.

    Источники в РПЦ сообщали РИА Новости, что отпевание протоиерея состоится 9 ноября в столичном храме Христа Спасителя. Похоронят клирика на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.

    Михаилу Васильеву был 51 год. Он закончил МГУ имени Ломоносова и академию Генштаба. Рукоположен в сан диакона в 1998 году.

    Протоиерей Михаил Васильев был награжден несколькими орденами. В частности, орденом Мужества. За его плечами было несколько командировок в «горячие точки», участвовал в миротворческих операциях. Как священник он ездил в Косово, Боснию, Абхазию и Киргизию, на Северный Кавказ и в Сирию.

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