Президент Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно

Президент России присвоил звание Героя России (посмертно) погибшему в ходе специальной военной операции клирику Московской епархии протоиерей Михаилу Васильеву. Указ опубликован 8 ноября на сайте Кремля.
Источники в РПЦ сообщали РИА Новости, что отпевание протоиерея состоится 9 ноября в столичном храме Христа Спасителя. Похоронят клирика на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.
Михаилу Васильеву был 51 год. Он закончил МГУ имени Ломоносова и академию Генштаба. Рукоположен в сан диакона в 1998 году.
Протоиерей Михаил Васильев был награжден несколькими орденами. В частности, орденом Мужества. За его плечами было несколько командировок в «горячие точки», участвовал в миротворческих операциях. Как священник он ездил в Косово, Боснию, Абхазию и Киргизию, на Северный Кавказ и в Сирию.