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    РПЦ рассказала о гибели клирика Московской епархии на Украине

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    При исполнении пастырских обязанностей на Украине погиб клирик Московской епархии протоирей Михаил Васильев. Это произошло утром 6 ноября, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

    Отмечается, что Михаил Васильев был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в поселке Власиха в Подмосковье.

    Михаилу Васильеву был 51 год. Он закончил МГУ имени Ломоносова и академию Генштаба. Рукоположен в сан диакона в 1998 году.

    Протоирей Михаил Васильев был награжден несколькими орденами. В частности, орденом Мужества. За его плечами было несколько командировок в «горячие точки», участвовал в миротворческих операциях. Как священник он ездил в Косово, Боснию, Абхазию и Киргизию, на Северный Кавказ и в Сирию.

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