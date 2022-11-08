Прокуратура показала место аварийной посадки санитарного Ми-2 под Костромой. Его искали больше часа

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах аварийной посадки санитарного вертолёта в Костромской области, которую не пережил 67-летний пациент. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
Место посадки Ми-2 показала Северо-Западная транспортная прокуратура. Как уточнил глава региона Сергей Ситников, вертолёт совершал санитарный рейс из Шарьи в Кострому и не долетел до аэродрома «Сокеркино» несколько километров. Его искали на протяжении полутора часов.
В администрации Костромской области сообщили, что погибшему пациенту было 67 лет. Его эвакуировали из Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Северо-Западная транспортная прокуратура
«Мы не можем сказать причины гибели пациента. Его увозили из Шарьи в тяжёлом состоянии инфаркта миокарда», — добавляет глава региона.
Костромская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова проводит проверку.