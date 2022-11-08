В Костромской области упал вертолет Ми-2

В Костромской области потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. Как пишет 8 ноября ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на борту находились пять человек.



На место происшествия выехал губернатор региона Сергей Ситников. По его словам, упавший вертолет выполнял полет из Шарьи по заданию санитарной авиации.

Аварийную посадку он совершил в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино». По предварительным данным, есть пострадавшие.



ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что один человек погиб, еще четверо пострадали.