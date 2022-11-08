При посадке вертолета Ми-2 в Костромской области пострадали четверо

Четыре человека получили различные травмы во время аварийной посадки вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом вечером 8 ноября рассказал глава региона Сергей Ситников.



По его словам, травмы получили два пилота и два фельдшера. На место направлены 5 бригад скорой медицинской помощи.

«Больницы готовы к приему пострадавших. Координирует работу центр медицины катастроф», — говорится в сообщении.

Аварийную посадку Ми-2 произвел вечером 8 ноября. Вертолет совершал санитарный рейс. По предварительной информации, на борту находились пять человек. Один из них погиб. Однако официально эти данные не подтверждены.