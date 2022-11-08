    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    752мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.24eur60.9

    При посадке вертолета Ми-2 в Костромской области пострадали четверо

    1309
    1 комментарий

    Четыре человека получили различные травмы во время аварийной посадки вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом вечером 8 ноября рассказал глава региона Сергей Ситников.

    По его словам, травмы получили два пилота и два фельдшера. На место направлены 5 бригад скорой медицинской помощи.

    «Больницы готовы к приему пострадавших. Координирует работу центр медицины катастроф», — говорится в сообщении.

    Аварийную посадку Ми-2 произвел вечером 8 ноября. Вертолет совершал санитарный рейс. По предварительной информации, на борту находились пять человек. Один из них погиб. Однако официально эти данные не подтверждены.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close