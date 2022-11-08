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    Посмотрите, какой была «кровавая» луна. На востоке она полностью погрузилась в земную тень

    1989
    1 комментарий

    «Фонтанка.ру»

    В понедельник, 8 ноября, над Россией показалась торжественная «кровавая» луна. Ни москвичи, ни петербуржцы насладиться зрелищем полного лунного затмения не смогли — небесное тело было ниже горизонта, — зато жителям Дальнего Востока повезло больше.

    Луна полностью скрылась за земной тенью, а потом стала темно-бурой. Фотографиями в соцсетях делятся жители Владивостока, Читы и других городов. Героиня дня выглядит то как огромный яркий апельсин, то как небольшая светлая полоска на темном небе.

    «Кровава»я луна закрыла «коридор затмений», который длился с 25 октября. Открывало его затмение солнца, которое петербуржцам, в отличие от лунного, можно было наблюдать.

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