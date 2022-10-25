Город засыпает, начинается затмение. Смотрите первое фото

Если в ближайший час вам покажется, что при ясной погоде наступают сумерки, это не помрачение зрения и рассудка. Это солнечное затмение. Оно уже началось. Фотографы готовились к нему заранее и с утра занимали лучшие точки для съёмок. Показываем один из первых кадров, сделанных фотографом «Фонтанки» в центре Петербурга.
Луна постепенно закрывает Солнце. Затмение продлится 2 часа и 22 минуты. Оно началось в 12:15 и достигнет пика в 13:27.
Смотреть на затмение без использования специальной техники нельзя: есть риск получить ожог сетчатки. Также не стоит снимать его на камеры без специальных фильтров (довольно дорогих), можно повредить технику. Некоторые используют стёкла для сварки, но инструмент этот далёк от идеала, лучше фильтр.
Напоминаем, что такое затмение и как правильно его наблюдать.