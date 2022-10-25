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    Город засыпает, начинается затмение. Смотрите первое фото

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    3 комментария

    Если в ближайший час вам покажется, что при ясной погоде наступают сумерки, это не помрачение зрения и рассудка. Это солнечное затмение. Оно уже началось. Фотографы готовились к нему заранее и с утра занимали лучшие точки для съёмок. Показываем один из первых кадров, сделанных фотографом «Фонтанки» в центре Петербурга.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Луна постепенно закрывает Солнце. Затмение продлится 2 часа и 22 минуты. Оно началось в 12:15 и достигнет пика в 13:27.

    Смотреть на затмение без использования специальной техники нельзя: есть риск получить ожог сетчатки. Также не стоит снимать его на камеры без специальных фильтров (довольно дорогих), можно повредить технику. Некоторые используют стёкла для сварки, но инструмент этот далёк от идеала, лучше фильтр.

    Напоминаем, что такое затмение и как правильно его наблюдать.

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    McGillavry25 Окт 2022 в 13:11
    У кого ещё остались дискеты? Двух штук достаточно.
    +2−0
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