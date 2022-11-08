«Не нравится — покупайте сами». Губернатор Орловской области рассказал, что делать мобилизованным с плохой экипировкой

Мобилизованные, которых не устраивает качество экипировки, могут «купить ее сами», заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он добавил, что «другого ничего не было» и «всем не угодишь».
губернатор Орловской области Андрей Клычков
Эти слова прозвучали во время трансляции, которую Клычков вел на странице во «ВКонтакте». Отвечая на вопросы граждан, он отметил, что на экипировку потратили десятки миллионов рублей — власти «закупили по максимуму то, что было».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мобилизованные из Орловской области демонстрируют плохое качество предоставленных рюкзаков — легко их рвут, а также жалуются и на другие вещи.
«Я слабо себе представляю, чтобы вещи, которые мне дали, я, выпив, стал рвать и потом рассказывать, какое там все плохое», — заявил Клычков. Тем не менее он пообещал заменить некачественные вещи на новые, если что-то порвалось.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что экипировка, подготовка и слаживание мобилизованных бойцов являются главными на данный момент. Кроме того, он потребовал при производстве вооружения и экипировки учитывать мнение тех, кто непосредственно их использует.