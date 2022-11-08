    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 6

    3 м/с, ю-з

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd61.24eur60.9

    Мобилизация

    Боевые действия на Украине

    «Не нравится — покупайте сами». Губернатор Орловской области рассказал, что делать мобилизованным с плохой экипировкой

    5726
    обсудить

    Мобилизованные, которых не устраивает качество экипировки, могут «купить ее сами», заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он добавил, что «другого ничего не было» и «всем не угодишь».

    губернатор Орловской области Андрей Клычков

    Эти слова прозвучали во время трансляции, которую Клычков вел на странице во «ВКонтакте». Отвечая на вопросы граждан, он отметил, что на экипировку потратили десятки миллионов рублей — власти «закупили по максимуму то, что было».

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мобилизованные из Орловской области демонстрируют плохое качество предоставленных рюкзаков — легко их рвут, а также жалуются и на другие вещи.

    «Я слабо себе представляю, чтобы вещи, которые мне дали, я, выпив, стал рвать и потом рассказывать, какое там все плохое», — заявил Клычков. Тем не менее он пообещал заменить некачественные вещи на новые, если что-то порвалось.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что экипировка, подготовка и слаживание мобилизованных бойцов являются главными на данный момент. Кроме того, он потребовал при производстве вооружения и экипировки учитывать мнение тех, кто непосредственно их использует.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close