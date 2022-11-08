«Не нравится — покупайте сами». Губернатор Орловской области рассказал, что делать мобилизованным с плохой экипировкой

Мобилизованные, которых не устраивает качество экипировки, могут «купить ее сами», заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он добавил, что «другого ничего не было» и «всем не угодишь».

Эти слова прозвучали во время трансляции , которую Клычков вел на странице во «ВКонтакте». Отвечая на вопросы граждан, он отметил, что на экипировку потратили десятки миллионов рублей — власти «закупили по максимуму то, что было».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мобилизованные из Орловской области демонстрируют плохое качество предоставленных рюкзаков — легко их рвут, а также жалуются и на другие вещи.

«Я слабо себе представляю, чтобы вещи, которые мне дали, я, выпив, стал рвать и потом рассказывать, какое там все плохое», — заявил Клычков. Тем не менее он пообещал заменить некачественные вещи на новые, если что-то порвалось.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что экипировка, подготовка и слаживание мобилизованных бойцов являются главными на данный момент. Кроме того, он потребовал при производстве вооружения и экипировки учитывать мнение тех, кто непосредственно их использует.

