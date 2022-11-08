Спрос на загородном рынке снизился на 43% и вернулся к допандемийному уровню, предложение тоже на минимуме

В июле-сентябре спрос, который два последних года на загородном рынке был рекордно высоким, снизился до уровня допандемийных лет. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в третьем квартале купили 1,8 тысячи лотов: коттеджей, участков с подрядом и без, таунхаусов, и это на 43% ниже аналогичного периода прошлого года.



Всего же за три квартала 2022 года на загородном рынке продано 6,5 тысячи объектов всех типов, это на 28% ниже того же прошлогоднего периода. По данным Консалтингового центра, в третьем квартале объем предложения на загородном рынке Петербурга и Ленобласти сократился до 16 тысяч лотов — это одно из минимальных значений за всю историю наблюдений. 92% предложений составляют участки без подряда. При этом объем новых объектов на рынок ниже уровня спроса: выведено 1,7 тысячи лотов за третий квартал и 5,3 тысячи лотов за 9 месяцев.

