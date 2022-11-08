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    Спрос на загородном рынке снизился на 43% и вернулся к допандемийному уровню, предложение тоже на минимуме

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    В июле-сентябре спрос, который два последних года на загородном рынке был рекордно высоким, снизился до уровня допандемийных лет. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в третьем квартале купили 1,8 тысячи лотов: коттеджей, участков с подрядом и без, таунхаусов, и это на 43% ниже аналогичного периода прошлого года.

    Всего же за три квартала 2022 года на загородном рынке продано 6,5 тысячи объектов всех типов, это на 28% ниже того же прошлогоднего периода. По данным Консалтингового центра, в третьем квартале объем предложения на загородном рынке Петербурга и Ленобласти сократился до 16 тысяч лотов — это одно из минимальных значений за всю историю наблюдений. 92% предложений составляют участки без подряда. При этом объем новых объектов на рынок ниже уровня спроса: выведено 1,7 тысячи лотов за третий квартал и 5,3 тысячи лотов за 9 месяцев.

    Эксперты отмечают, что часть девелоперов начали отказываться от продажи домовладений и выводить на рынок участки без подряда в новых очередях из-за низкого спроса и высоких цен на домовладения.

    — Из-за общей неопределенности покупатели более взвешенно подходят к загородным покупкам, многие отложили их. На объем спроса влияют и высокие цены, и низкий объем нового предложения, — объяснила ситуацию Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

    По мнению аналитиков, поддержать спрос могло бы развитие ипотечных инструментов на загородном рынке. Сегодня у различных девелоперов доля ипотеки в структуре сделок составляет от 25 до 70–80%.

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