Даже дорожающую «загородку» продолжают раскупать — прошлогодний рекорд продаж превзойден на 26%

За девять месяцев 2021 года продано 9,11 тысяч загородных объектов — коттеджей, участков и таунхаусов. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), это на 26% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года, который также был рекордным по спросу.
Как отмечают аналитики, среди причин ажиотажного спроса на загородном рынке несколько — пандемия и ограниченный выезд за рубеж, переход некоторых отраслей на удаленную работу, рост цен на первично и вторичное жилье Санкт-Петербурга.
— Начиная со второго квартала 2020 года на загородном рынке ежеквартально покупают не менее 3 тысяч лотов — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Это рекордные цифры за всю историю наблюдений. Даже с учетом возможного снижения продаж в последнем квартале из-за погодных условий и начала зимы, годовой объем сделок может достигнуть уровня 11–12 тысяч, что станет абсолютным максимумом для рынка.
Эксперты отмечают, что ажиотажный спрос подталкивает предложение, и девелоперы активно пополняют рынок новыми проектами. Так, уровень спроса с начала 2021 года сопоставим с уровнем вывода новых объектов: 9,4 тысяч лотов выведено и почти столько же реализовано. При этом по всем типам объектов средний бюджет сделки растет, так как с рынка в первую очередь вымывается самое бюджетное предложение. Новые же проекты довольно дороги в силу заметного подорожания стройматериалов и высокого спроса. И спрос, и новое предложение по-прежнему сконцентрированы в поселках до 20 км от КАД, что говорит о нацеленности покупателей на круглогодичное проживание в загородном доме.
С начала года цены на загородном рынке выросли по всем типам объектов. Участки с подрядом и коттеджи эконом-класса прибавили 10,2% — до 43,3 тыс. руб. за кв. м, 26,9% составил рост в сегменте «комфорт» — до 68,9 тыс. руб. за «квадрат», на 18,3% (до 113 тысяч за кв.м) подорожал бизнес-класс и на 12,5% — элита, до 182,8 тыс. рублей. При этом средний бюджет сделки составил 5,9 млн рублей в классе «эконом», 12,3 млн рублей — в классе «комфорт», 27 млн рублей — в «бизнесе», 53,7 млн рублей — в элитном классе.
«Сотка» земли также подорожала практически во всех локациях, особенно в близких к городу. Например, во Всеволожском районе на землях ИЖС «сотка» прибавила в цене с начала года 13% до 330,4 тыс. руб., в ДПН и СНТ увеличение составило 20,2% до 207,7 тыс. руб., на землях для сезонного проживания рост достиг 2,7% до 159,9 тыс. рублей.