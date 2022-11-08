Twitter заблокировал аккаунт звезды «Гарри Поттера» Дэниела Рэдклиффа

Социальная сеть Twitter согласно своему новому правилу блокировки пользователей, выдающих себя за других людей, заблокировала аккаунт Дэниела Рэдклиффа, получившего мировую известность благодаря съёмкам в «Гарри Поттере».



Как сообщило издание NME, блокировка была введена 7 ноября после того, как актёр в своем аккаунте выступил в образе героя фильма «Странный: История Эла Янковича». Он играет в нём главную роль.



«Приложение, по-видимому, не осознавало, что Рэдклифф использует свои социальные платформы для продвижения своей последней роли, в которой он играет Янковича», — отмечается в публикации.

