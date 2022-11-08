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    Twitter заблокировал аккаунт звезды «Гарри Поттера» Дэниела Рэдклиффа

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    Социальная сеть Twitter согласно своему новому правилу блокировки пользователей, выдающих себя за других людей, заблокировала аккаунт Дэниела Рэдклиффа, получившего мировую известность благодаря съёмкам в «Гарри Поттере».

    Как сообщило издание NME, блокировка была введена 7 ноября после того, как актёр в своем аккаунте выступил в образе героя фильма «Странный: История Эла Янковича». Он играет в нём главную роль.

    «Приложение, по-видимому, не осознавало, что Рэдклифф использует свои социальные платформы для продвижения своей последней роли, в которой он играет Янковича», — отмечается в публикации.

    Новое правило блокировки хозяин «Твиттера» Илон Маск ввёл после того, как несколько американских актёров выпустили в соцсети пародии на самого Маска. Недовольство общественности вызвала его идея ввести платную систему верификации аккаунтов. Среди «наказанных» актёров оказались Сара Сильверман и Кэти Гриффин. Гриффин сменила имя в аккаунте на «Илон Маск». Бизнесмен прокомментировал решение так: «Она была заблокирована за то, что пыталась выдать себя за другого комика».

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