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    Кино

    Sony Pictures останется на российском рынке, но зарубежного кино не покажет

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    Sony Pictures передумала уходить с российского рынка, но поменяла юрлицо. Нынешняя компания экс-главы Sony Pictures Productions and Releasing Антона Сиренко называется «Контент-клуб» — сообщает 8 ноября «Бюллетень кинопрокатчика». Также на Сиренко оформлена «Контент-клуб Холдинговая компания».

    По данным издания, структура будет заниматься прокатом российских фильмов, в создании которых участвовала Sony. Речи о дистрибуции западных новинок не идет. Ранее аналогичной схемой воспользовалась Sony Music — для продолжения работы с российскими артистами, но не с правами на зарубежный контент.

    Sony участвовала в производстве многих российских картин, например, таких как «Сталинград» и «Лед».

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