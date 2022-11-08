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    Россию предложили убрать из УК Финляндии. Она там с 1899 года

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    Бывший помощник финского премьер-министра Дмитрий Квинтус выступил с предложением исключить упоминание России из Уголовного кодекса страны.

    Как пишет 8 ноября Iltalehti, в Суоми действует Уголовный кодекс, который начинается словами времен Александра III от 1889 года: «Мы, Александр Третий, милостью Божией Император и Государь Всея Руси, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и проч., и проч., и проч. Государства Финляндия, настоящим желаем утвердить следующий уголовный закон для Великого княжества Финляндского, введение которого, а также исполнение наказаний дается специальным декретом».

    «Я твердо убежден, что ссылки на Россию и российского императора должны быть удалены из Уголовного кодекса Финляндии. Парламент может внести изменения, если захочет, и я верю, что мое предложение получит широкую поддержку со стороны разных партий», — считает Квинтус.

    Финляндия уже запретила въезд российским туристам. А президент республики Саули Ниинистё сообщил, что для этого ограничения нет срока действия.

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