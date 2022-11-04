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    Без лимита. Президент Финляндии обозначил сроки запрета на выдачу виз туристам из России

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    Глава Финляндии Саули Ниинистё во время визита в Литву заявил, что у запрета на выдачу виз туристам из России не установлен срок действия. Об этом 4 ноября пишут финские СМИ.

    «Запрет на выдачу виз российским туристам будет действовать с, сколько необходимо», — приводят издания слова президента.

    Финляндия прошла путь от частичного до полного закрытия страны для российских туристов за несколько месяцев. И с 30 сентября полностью закрыла свои границы для этой категории въезжающих.

    «Фонтанка» на примере реальных случаев писала, что сейчас попасть в страну бывает непросто даже тем, кто входит в перечень случаев-исключений или летит из другой страны зоны Шенгена.

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