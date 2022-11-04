Без лимита. Президент Финляндии обозначил сроки запрета на выдачу виз туристам из России

Глава Финляндии Саули Ниинистё во время визита в Литву заявил, что у запрета на выдачу виз туристам из России не установлен срок действия. Об этом 4 ноября пишут финские СМИ.



«Запрет на выдачу виз российским туристам будет действовать с, сколько необходимо», — приводят издания слова президента.

Финляндия прошла путь от частичного до полного закрытия страны для российских туристов за несколько месяцев. И с 30 сентября полностью закрыла свои границы для этой категории въезжающих.