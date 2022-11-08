Когда мобилизованные получат выплаты: новости СВО за 8 ноября

Подписавшие контракт мобилизованные получат не только единовременную выплату в 195 тысяч, но и аналогичное месячное довольствие Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





В Минобороны объяснили, когда мобилизованные будут получать выплаты Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатами мобилизованным. Он заявил, что выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в ноябре досрочно, с 8-го числа — то есть уже сегодня. В дальнейшем оно будет приходить с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. При условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты деньги могут переводить сразу родственникам мобилизованного.



По его словам, минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тысяч рублей, но также оно будет зависеть от воинского звания. Микищенко также заявил, что дополнительно к этому срочники и мобилизованные, которые заключили контракт, получат единовременную выплату в том же размере. Накануне выплатами мобилизованным заинтересовался Путин — во время встречи с губернатором Тверской области он заявил, что планирует лично пообщаться с россиянами на тему поддержки мобилизованных. Ранее семьи мобилизованных из разных регионов жаловались на низкие выплаты или их полное отсутствие.

Власти определились с решением по поводу двухлетней службы в армии Ни Министерство обороны, ни Кремль не поддержали идею депутатов и сенаторов увеличить до двух лет срок службы в армии. Власти посчитали необходимым сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военных, и увеличение срока службы этому способствовать не может. Власти утверждают, что в Кремле учитывали позицию парламентариев, выступивших против.

В середине октября с предложением увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, такой подход был бы более эффективным, поскольку за год призывника сложно всему обучить. Позже с такой же инициативой выступал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, с ним согласился председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который заявил, что «идея будет поддержана», а по этому вопросу пройдут консультации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 3 ноября такие предложения, заявил, что решение в этом вопросе остается за Минобороны. В Минобороны поддержали идею вернуть в школы начальную военную подготовку Минобороны поддержало идею о том, чтобы ввести в школах и профтехучилищах уроки по начальной военной подготовке. По данным «Известий», об этом сообщил первый замминистра обороны Валерий Герасимов в своем ответе лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. Именно Миронов обратился в министерство с предложением включить новый предмет в обязательную программу образования.



Герасимов считает, что нужно установить фиксированное количество часов на начальную военную подготовку: не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения. В Минобороны рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку преподавателей по предмету, чтобы обучение было успешным. Если же потребуются новые кадры, то их предлагают набирать из тех, кто ранее проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. В приоритете — военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях.



Ранее стало известно, что Минпросвещения предложило включить в курс ОБЖ два новых модуля: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки». Согласно им, в случае принятия документа школьники будут изучать оказание первой медицинской помощи, а также строевую подготовку, правила обращения с оружием, создание сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.

Инспекция министра обороны Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Минобороны РФ / t.me

Шойгу заслушал доклад командующего объединенной группировки российских войск Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях. Также Суровикин доложил Шойгу об обеспечении всеми видами довольствия призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В завершении работы на командном пункте Шойгу наградил российских военнослужащих за проявленные мужество и героизм. ФСБ пресекла теракт в Херсонской области Сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. По информации ведомства, в ее задачи входило совершение терактов против высокопоставленных членов администрации Херсонской области.

Задержаны и впоследствии арестованы 9 граждан Украины, их кураторы скрываются за пределами РФ. Обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации. У фигурантов изъяты более 5 килограммов пластида, три готовых к применению самодельных взрывных устройства, гранаты.

