Петербург — в центре циклона, погода идёт на рекорд.

Сегодня мы узнаем, каково это — быть в центре циклона. Понадобятся зонтики и плащи.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 ноября в Петербурге ожидается умеренный дождь, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 3–5 градусов, днем поднимется до 7–9.



«Сегодня Северная столица продолжит ощущать влияние циклона, причём окажется практически в его центре. В такой ситуации в регион придут новые порции влажного и теплого атлантического воздуха. Это сохранит погоду облачной, пройдут дожди, а температура воздуха ещё подрастёт», — объясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

