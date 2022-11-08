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    Петербург — в центре циклона, погода идёт на рекорд.

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Сегодня мы узнаем, каково это — быть в центре циклона. Понадобятся зонтики и плащи.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 ноября в Петербурге ожидается умеренный дождь, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 3–5 градусов, днем поднимется до 7–9.

    «Сегодня Северная столица продолжит ощущать влияние циклона, причём окажется практически в его центре. В такой ситуации в регион придут новые порции влажного и теплого атлантического воздуха. Это сохранит погоду облачной, пройдут дожди, а температура воздуха ещё подрастёт», — объясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, за сутки в регионе может выпасть 5–10 мм осадков. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

    «Яндекс.Погода» предсказывает, что сегодняшний день может стать самым тёплым 8 ноября за 55 лет: прогнозируемые плюс 9 на 7 градусов выше климатической нормы. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 5 градусов в течение суток. Самое холодное 8 ноября выдалось в 1980 году, минус 9 днём, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 10.

    Завтра погода останется примерно такой же, как сегодня. Напомним, циклон, который принёс нам тепло, зародился в Атлантике 1 ноября, получил имя «Мартин» и на максимуме своего развития, 2–3 ноября, был ураганом первой категории.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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