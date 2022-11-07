Аномальное тепло принёс в Петербург циклон, который был ураганом

После «зимы на один день» в Петербург вернулась тёплая и сырая погода.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 ноября в городе местами возможен небольшой дождь, ветер южный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 2–4 градусов тепла, днём составит 5–7 градусов.



Синоптическую ситуацию в регионе формирует тёплый сектор циклона, центр которого находится над юго-западом Скандинавии. Этот циклон зародился в Атлантике ещё 1 ноября, получил имя «Мартин» и на максимуме своего развития, 2–3 ноября, был ураганом 1-й категории. У нас же этот циклон повысил температурный фон на 2–3 градуса выше климатической нормы, закрыл небо плотными облаками и усилил ветер, рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

