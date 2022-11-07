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    Аномальное тепло принёс в Петербург циклон, который был ураганом

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    После «зимы на один день» в Петербург вернулась тёплая и сырая погода.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 ноября в городе местами возможен небольшой дождь, ветер южный, юго-западный умеренный, в прибрежных районах до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 2–4 градусов тепла, днём составит 5–7 градусов.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует тёплый сектор циклона, центр которого находится над юго-западом Скандинавии. Этот циклон зародился в Атлантике ещё 1 ноября, получил имя «Мартин» и на максимуме своего развития, 2–3 ноября, был ураганом 1-й категории. У нас же этот циклон повысил температурный фон на 2–3 градуса выше климатической нормы, закрыл небо плотными облаками и усилил ветер, рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    По данным «Яндекс.Погоды», сегодня может выпасть 2,3 мм осадков. Температура — повышенная и ночью, днём. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 5 градусов в течение суток. Самое холодное 7 ноября зафиксировано в 1970 году, минус 8 днём, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 10.

    Во вторник, 8 ноября, будет ещё теплее — 7–9 градусов. Порывистый ветер и дождь сохранятся.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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