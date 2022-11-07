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    Чистяков: Я предан «Зениту», обещаю работать над собой и исправиться

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    Защитник футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Чистяков высказал слова благодарности партнёрам по команде за их поддержку.

    «Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете меня в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провёл свой худший матч, осознаю это, и я обещаю работать над собой и исправиться. Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным, я очень это ценю», — написал Чистяков 7 ноября в своих социальных сетях.

    Напомним, что Чистяков грубо ошибся в матче 16-го тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». После его неосторожных действий в обороне грозненцы забили второй гол. В итоге матч завершился поражением «Зенита» со счетом 1:2. После игры Чистякова вывели из состава, а в СМИ написали, что в руководстве сине-бело-голубых считают, что он якобы мог ошибиться специально.

    Однако в интервью «Фонтанке» агент Чистякова заявил, что руководство заверило его, что игрока ни в чем не подозревают.

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