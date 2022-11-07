Шац* попал в реестр иноагентов за гонорар от российского благотворительного фонда

Минюст посчитал телеведущего Михаила Шаца* СМИ-иноагентом за получение «иностранного финансирования»: в апреле этого года он выступал в роли ведущего на мероприятии от Благотворительного фонда семьи Рыбаковых.



Об этом 7 ноября рассказал адвокат Александр Передрук после заседания суда, где рассматривался иск Шаца о признании незаконным внесение его 2 сентября 2022 года в реестр иноагентов.



Из возражений Минюста (имеется в распоряжении редакции) следует, что в реестр «СМИ-иноагентов» Шаца внесли за ведение аккаунтов в социальных сетях, а также за участие в программе телеканала «Дождь»* (Минюст признал его иноагентом). Кроме того, он получал «иностранное финансирование» в виде гонорара за работу ведущим на мероприятии Благотворительного фонда семьи Рыбаковых.

