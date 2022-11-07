Шац* попал в реестр иноагентов за гонорар от российского благотворительного фонда

Минюст посчитал телеведущего Михаила Шаца* СМИ-иноагентом за получение «иностранного финансирования»: в апреле этого года он выступал в роли ведущего на мероприятии от Благотворительного фонда семьи Рыбаковых.
Об этом 7 ноября рассказал адвокат Александр Передрук после заседания суда, где рассматривался иск Шаца о признании незаконным внесение его 2 сентября 2022 года в реестр иноагентов.
Из возражений Минюста (имеется в распоряжении редакции) следует, что в реестр «СМИ-иноагентов» Шаца внесли за ведение аккаунтов в социальных сетях, а также за участие в программе телеканала «Дождь»* (Минюст признал его иноагентом). Кроме того, он получал «иностранное финансирование» в виде гонорара за работу ведущим на мероприятии Благотворительного фонда семьи Рыбаковых.
По логике Минюста, поскольку российское юридическое лицо (благотворительный фонд) получает на свою уставную деятельность денежные средства от иностранных источников, любой перевод от них физическому лицу будет считаться «иностранным финансированием».
«Очень удобно получается — например, если ваш работодатель имеет иностранного контрагента (условно продает мебель за границу, то ваша зарплата — иностранное финансирование. Остаётся зарегистрировать хотя бы один аккаунт в любой социальной сети, написав в ней пост любого содержания, и с точки зрения закона есть все основания для признания вас «иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента», — отмечает Александр Передрук.
*Телеканал «Дождь» и Михаил Шац внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.