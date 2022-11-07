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    Экономика и санкции

    Bloomberg: Россия отгружает нефть на максимуме

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    Отгрузки нефти из России достигли пятимесячного максимума. У танкеров всё меньше времени, чтобы добраться до индийских портов до вступления в силу запретов ЕС и Великобритании, пишет Bloomberg.

    Как сообщает агентство 7 ноября, морские перевозки сырой нефти из России на прошлой неделе подскочили до пятимесячного максимума. Отправка грузов из РФ достигла 3,6 млн баррелей в день, самого высокого уровня с начала июня.

    При этом, как отмечает Bloomberg, покидающим балтийские и арктические порты танкерам может не хватить времени, чтобы добраться до ключевых пунктов назначения до вступления в силу санкций Европейского союза.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что для перевозки российской нефти якобы создается теневой танкерный флот.

    Евросоюз договорился о введении эмбарго на российскую нефть с рядом исключений в июне. Ограничения должны вступить в силу в декабре.

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