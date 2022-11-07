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    Шаг назад. Депрессивную рекламу «Буше» в метро на Комендантском убрали

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    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Реклама сети петербургских булочных «Буше» исчезла со станции метро «Комендантский проспект». Сегодня, 7 ноября, «Фонтанка» убедилась в этом лично.

    Демонтаж слогана «Буше для шага вперед» совпал по времени с негодованием горожан, которые возмутились неуместностью его размещения и депрессивностью — рекламный баннер находился на стене напротив платформы, куда каждые три минуты прибывали поезда.

    Фото 1:Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Баннеры были и на других станциях метро, но «Буше» оперативно отреагировали на обратную связь и стали их убирать. До слогана на «Комендантском проспекте» руки дошли в последнюю очередь.

    Фото 1:Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В «Буше», куда журналист «Фонтанки» обратился за комментарием по известному телефону, посоветовали написать письменный запрос. На момент публикации новости ответ так и не пришел.

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