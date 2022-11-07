Суд в Петербурге приговорил за взятки чиновника из военного стройнадзора

Ленинский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Щуклинова, который летом 2018 года получал взятки от представителей коммерческих организаций, строивших военные объекты. На тот момент он был главным инспектором 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ОГАСН). Об этом 7 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



По материалам дела, он был в составе организованной группы (ОГ) и за неделю — с 1 по 8 августа 2018 года — получил 210 тыс. рублей. Всего было выявлено пять эпизодов преступления. Взамен участники ОГ закрывали глаза на нарушения при возведении объектов.

