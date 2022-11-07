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    Суд в Петербурге приговорил за взятки чиновника из военного стройнадзора

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    Ленинский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Щуклинова, который летом 2018 года получал взятки от представителей коммерческих организаций, строивших военные объекты. На тот момент он был главным инспектором 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ОГАСН). Об этом 7 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    По материалам дела, он был в составе организованной группы (ОГ) и за неделю — с 1 по 8 августа 2018 года — получил 210 тыс. рублей. Всего было выявлено пять эпизодов преступления. Взамен участники ОГ закрывали глаза на нарушения при возведении объектов.

    Щуклинов признал свою вину. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком длительностью пять лет. Кроме того, его на пять лет лишили права занимать должности на государственной службе, связанной «с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций».

    Напомним, 24 октября текущего года стало известно, что суд в Петербурге приговорил и другого участника организованной группы — Рената Мустафина, чиновника из военного надзора за стройками. Его на пять лет отгородили от подобной службы и приговорили к шести годам условно. Такой же срок получил его бывший коллега Игорь Касминин.

    Руководитель строительного надзора ЗВО Денис Монджиевский, который возглавил ОГ, был арестован летом 2020 года и отказывался давать показания. Дело построено на данных прослушки.

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